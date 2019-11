WEC: Portugueses mandam em Xangai

António Félix da Costa venceu as 4 Horas de Xangai, terceira prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), prova que teve lugar este fim de semana.

O piloto português que faz equipa com Anthony Davidson e Roberto González, alcançou assim a primeira vitória da época para a equipa da JOTA Sport, na categoria LMP2 e sexto da classificação geral nesta ronda do mundial de resistência.

Já Filipe Albuquerque e os seus companheiros de equipa, Phil Hanson e Paul Di Resta terminaram a corrida no terceiro lugar do pódio na categoria LMP2. Um resultado que poderia ter sido diferente não tivessem tido um problema que os arredou, na fase inicial, da frente do pelotão.

“Há sempre um qualquer episódio a dificultar-nos a vida. Desta vez, foi um plástico das viseiras dos capacetes que, logo na primeira volta, se fixou na entrada do motor. Começámos a perder potência, perdemos cerca de 40 segundos e tivemos de reajustar a estratégia de paragens nas boxes. Caímos para o último lugar do pelotão. A parte boa disto tudo, é que a aconteceu no início da corrida e acabou por dar tempo para recuperar posições”, sublinhou no final da corrida Filipe Albuquerque.

