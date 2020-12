Webinar Investimento da Diáspora começa na quinta-feira

Realiza-se nos dias 10 e 11 de dezembro, entre as 16h00 e as 19h00 (hora de Lisboa), o webinar Investimento da Diáspora, com o objetivo de apresentar o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID) e de dar a conhecer os apoios, benefícios e oportunidades para o investimento das comunidades portuguesas em Portugal.

O conjunto de dois dias de sessões, aberto com intervenções do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, conta também com a participação de representantes das várias áreas de Governo empenhadas na implementação do PNAID, bem como de investidores da diáspora.

Além de dar a conhecer o PNAID, o objetivo é também o de reconhecer as boas práticas de empresários e empreendedores da diáspora, que terão oportunidade de apresentar as suas ideias e negócios e de as debater com outros participantes do evento.

As inscrições e o programa completo do webinar estão disponíveis através desta ligação. A sessão vai ainda ser transmitida em direto página de Facebook do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O webinar Investimento da Diáspora será também a primeira ação de divulgação do V Encontro de Investidores da Diáspora, agendado para os dias 5 a 7 de agosto de 2021, em Fátima.