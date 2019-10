Web Summit: startup portuguesa é exemplo de crescimento

A startup portuguesa HUUB é uma das convidadas a subir ao palco Growth Summit Stage na Web Summit, o maior evento tecnológico do mundo. Em 2018, a HUUB já havia sido destacada na Web Summit como “breakout startup”, sendo descrita como “uma das mais promissoras jovens startups de Portugal”.

Volvido um ano, as previsões revelaram-se acertadas. Agora a startup portuguesa marca presença no evento tecnológico como um caso de sucesso de crescimento exponencial no último ano. Em palco a equipa da HUUB irá partilhar a sua estratégia de rápido crescimento e de angariação de investimento.

Luís Roque, CEO e cofundador, sintetiza o modelo de negócio da startup,“focamo-nos em construir esta plataforma colaborativa que gere toda a cadeia de distribuição de uma marca de moda”. A startup portuguesa ambiciona afirmar-se como a Amazon do mundo da moda. Para tal conta com um investimento de um vírgula cinco milhões de euros da gigante multinacional de logística Maersk.

No último ano, a HUUB viveu um período de rápido crescimento de 100% do seu rendimento anual, face ao ano anterior. Durante o mesmo período a HUUB elevou o número de marcas no seu portfolio para 70 e prevê continuar a expandir a sua estrutura de colaboradores que rondará os 100 membros até final de 2019.

#portugalpositivo