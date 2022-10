Web Summit faz disparar preços do Alojamento Local lisboeta

A GuestReady, empresa portuguesa especialista em Alojamento Local, verificou uma procura recorde para estadias em Lisboa na próxima semana durante a cimeira da Web Summit, levando a um aumento dos preços por noite na ordem dos 80% (face aos valores médios registados na cidade no mês de novembro) e a uma taxa de ocupação superior a 96%.

Estes valores excecionais em novembro, que ultrapassam os 500 euros por noite em vários casos, registam-se entre os dias 1 a 4 na capital.

“Esta semana vai combinar o feriado do primeiro de novembro com o maior evento tecnológico a acontecer em Portugal, o que elevou a procura a novos níveis, e naturalmente fez disparar os preços,” explica Rui Silva, Managing Director da GuestReady em Portugal e Espanha. “A Web Summit já anunciou esperar dezenas de milhares de participantes,” acrescenta Rui Silva, “e o alojamento local tem um papel fundamental para garantir que a cidade mantém a capacidade para receber estes eventos de grande escala e os seus convidados.”

Durante as noites do evento, a GuestReady irá receber no centro da cidade hóspedes vindos em grande número de França, da Alemanha, do Reino Unido, de Espanha e dos Estados Unidos, refletindo-se numa taxa de ocupação superior a 96%.

Recorde-se que, desde que a GuestReady entrou em Portugal em finais de 2018, tornou-se rapidamente na líder de mercado, gerindo hoje mais de mil propriedades em todo o país.

Quanto à taxa de ocupação: está alta na próxima semana assim como nas seguintes; Rui Silva sublinha que os resultados continuam muito positivos: “A GuestReady trabalha para conseguir uma taxa de ocupação elevada ao longo de todo o ano, e Lisboa, Portugal, são destinos muito populares em qualquer mês.”

Globalmente, a GuestReady gere hoje mais de 4.000 propriedades nas mais de 50 cidades dos sete países onde está presente.