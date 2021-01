Happy birthday beautiful cat charmer✨We miss you down here, Dad.

Das muitas reflexões que tenho feito desde a partida do meu pai, talvez a mais pura passe pelo facto de, irremediavelmente, o futuro “fim” nos fazer realçar o presente a todo o instante. O meu pai completaria hoje 67 anos de vida, número esse que celebraria, certamente, com alegria, juntos de todos aqueles que tanto lhe diziam. Confesso que me surpreendeu a quantidade de pessoas que se reuniram para lhe dizer adeus, e orgulha-me saber que tudo isso se devia ao bom homem, amigo e companheiro que era.

Este vídeo foi-me enviado há uns dias por um desses grandes amigos que sempre lhe deu a mão.

Há agora uma colecção no meu Facebook chamada “Locas” que me há-de permitir revisitar momentos que, inevitavelmente, nos dias de hoje, lhe dão vida.

As memórias são um porto de abrigo e as minhas crenças também: e eu tenho para mim que apenas a gravidade nos separa.