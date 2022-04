Waze lança novo single

O rapper Waze está de volta com “Colete Anti-Bala”. O single já está disponível em todas as plataformas digitais e é o primeiro trabalho que o artista lança na nova editora que o representa.

O novo single conta com letra da autoria do próprio e instrumental do produtor Franklin Beats.

Com apenas 22 anos, Waze, pseudónimo de Bernardo Rodrigues, é um dos artistas mais populares da sua geração. A sua composição é visionária e refere que a sua música é um reflexo da sua personalidade. Até ao momento já lançou dois álbuns — Karma (2018) e Private Party (2019).

Waze afirma-se nas redes sociais com uma grande comunidade de fãs e o seu talento já revolucionou a música portuguesa. A sua música não é desconhecida do público: para além de ter marcado presença nas principais rádios do país, a música ” Somos Eu E Tu”, com Paulo Sousa, esteve em destaque na novela Espelho d’Água. Êxitos como ” Não Me Lembro”, ” Seis Nove”, ” Tu Falas”, ” Só Nosso” e ” Minha Ex” contabilizam milhões de streamings no Spotify e de visualizações no YouTube.