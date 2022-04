No dia 8 de maio, véspera do Dia da Europa, os portugueses da região do rio Mosela, no Luxemburgo, têm uma festa europeia que conta com vários artistas.

Uma organização da ADACP (Associação de atividades culturais portuguesas de Wasserbillig) e DJ’s Love Portugal, a Festa da Europa conta com atuações de Jorge Guerreiro e Carla Blondie, além do DJ Ed.

O evento acontece no centro cultural de Wasserbillig e o preço dos bilhetes começa a 25 euros.