Washington Post: Portugal é o país que confiou na ciência

Em Portugal, “quase uma nação inteira confiou na ciência”. É assim que começa o artigo do jornal norte-americano The Washington Post que, na semana passada, destacou o sucesso do combate à covid-19 em Portugal, em especial do plano de vacinação.

O país tem uma das mais altas taxas de vacinação do mundo e, com alguns centros de vacinação a reduzir o horário de atendimento ou mesmo a preparar o fecho, Portugal é considerado um “laboratório pandémico de ponta – um lugar onde questões até agora hipotéticas sobre o futuro do coronavírus podem começar a ser respondidas”, segundo o jornal.

Os indicadores da gravidade da pandemia estão a decrescer consistentemente – em Portugal a mortalidade é “metade da média da União Europeia” e “nove vezes inferior à dos Estados Unidos da América”, realça o diário norte-americano.

Contudo, estes resultados não significam que estejamos fora de perigo, uma vez que “a imunidade de grupo continua indefinida”, lê-se.

Com o vírus SARS-CoV-2 ainda a provocar alguns danos, ainda que mais reduzidos, o vice-almirante que liderou a task force da vacinação, Henrique Gouveia e Melo, e a ministra da Saúde, Marta Temido, pedem prudência, em declarações ao Washington Post: “Atingimos um ótimo resultado, mas não é a solução ou o milagre que se poderia esperar”, resumiu Marta Temido.

Para Gouveia e Melo, "o melhor passo para Portugal seria concentrarmo-nos em ajudar outros países – não só por razões 'morais', mas também pela nossa própria segurança", lê-se no artigo. Territórios com taxas de vacinação mais baixas são oportunidades perfeitas para o vírus se transformar e evoluir para novas variantes que podem ser potencialmente mais letais e mais contagiosas. "Não podemos vencer vacinando apenas toda a gente no nosso país", diz o vice-almirante. "A guerra só termina quando vacinarmos toda a gente no mundo".

