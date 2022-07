Wall Street abre em queda

A bolsa de Nova Iorque seguia esta segunda-feira em baixa no início da sessão, numa semana em que começa a temporada de apresentação de resultados trimestrais das grandes empresas e o dólar se aproxima do euro.

Às 15h00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,35% para 31.222,48 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, recuava 2,12% para 11.386,05 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 1,06% e estava em 3.856,27 pontos.

As ações do Twitter seguiam a perder cerca de 7%, após o empresário Elon Musk ter comunicado na sexta-feira ao regulador da bolsa norte-americana que desistia da compra da rede social, alegando que a empresa não respeitou os compromissos acordados para a sua aquisição.

Os investidores seguem também atentos à apresentação de resultados trimestrais das empresas que começa esta semana. Na quinta-feira, o banco JPMorgan divulgará as suas contas relativas ao segundo trimestre.

O dólar, considerado um valor de refúgio, subia fortemente em relação ao euro e aproximava-se da paridade, numa altura em que persiste a possibilidade de um corte no fornecimento de gás russo na Europa.

O fornecimento de gás da Rússia à Alemanha e a outros países é interrompido a partir de hoje durante dez dias devido aos trabalhos de manutenção do gasoduto Nord Stream 1 do Mar Báltico. No entanto, há a possibilidade de os abastecimentos não serem restabelecidos, devido à guerra na Ucrânia.

Os investidores afastam-se de ativos considerados de risco e privilegiam o dólar, que às 15h05 subia mais de 1% face ao euro, a um câmbio de 1,0063.