Vuelta: Rui Oliveira termina etapa em nono

O francês Florian Sénéchal (Deceuninck-QuickStep) venceu esta sexta-feira a 13.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta, na qual o português Rui Oliveira (UAE Emirates) foi nono, enquanto o norueguês Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) permanece na liderança.

Sénéchal foi o primeiro a cruzar a meta, em Villanueva de la Serena, após 4:58.23 horas e 203,7 quilómetros desde Belmez, superando na disputa pelo triunfo a Matteo Trentin (UAE Emirates), segundo classificado, enquanto o também italiano Alberto Dainese (DSM) terminou em terceiro, dois segundos depois. Rui Oliveira chegou com o primeiro grupo, a três segundos do vencedor.

Odd Christian Eiking, que chegou com um atraso de 11 segundos, segurou a liderança da corrida, com 58 segundos de vantagem sobre o francês Guillaume Martin (Cofidis), segundo classificado, e 1.56 minutos sobre o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), bicampeão da prova.

No sábado, o pelotão da 76.ª edição da Vuelta vai disputar a 14.ª etapa, entre Don Benito e Pico Villuercas, numa tirada com 165,7 quilómetros e três contagens para o prémio de montanha, uma de terceira categoria e duas de primeira, a última das quais coincidindo com a meta.

#portugalpositivo