Vueling indemniza passageiros que fizeram Porto-Vigo de táxi

Um tribunal de Barcelona condenou a companhia aérea espanhola de baixo custo Vueling a pagar uma indemnização de 1.400 euros a quatro passageiros que tiveram um voo do Porto para Barcelona cancelado. Para chegarem ao destino, os viajantes tiveram primeiro de seguir de táxi, a meio da noite, do Aeroporto Francisco Sá Carneiro para o Aeroporto de Vigo, na Galiza, e só aí apanharam um voo para Barcelona.

Os factos ocorreram a 20 de maio de 2018, quando um voo com destino a Barcelona, a partir do Porto, foi cancelado. Em alternativa, a transportadora aérea ofereceu o encaminhamento para outro voo: no entanto, este partiria da Galiza, mais concretamente de Vigo, para onde os quatro passageiros seriam encaminhados de madrugada, num táxi. Da Galiza, seguiriam para a Catalunha.

Por terem chegado ao destino cerca de dez horas depois da hora prevista, escreve o jornal “La Voz da Galicia”, os viajantes pediram não só a indemnização a que tinham direito pelo atraso ocorrido, mas também pelos alegados danos morais que sofreram durante a viagem.

