Tão líquidas as vozes do mundo, tão velozes na ânsia de chegar.

Chegar aonde? Pergunto!

Tão agreste este tempo contrastando com a calmaria do voo.

Silencio as palavras no aconchego da noite.

Sou a ave migratória resistindo no silêncio das árvores.

São Gonçalves