Vox explica porque anexou Portugal ao império espanhol

O líder do Chega afirmou na quinta-feira que o Vox lhe transmitiu que, ao partilhar uma imagem da dinastia filipina onde mostra Portugal anexado por Espanha, pretendia mostrar que os dois países “são mais fortes quando estão juntos”.

Numa conferência de imprensa nos Passos Perdidos, na Assembleia da República, André Ventura voltou a abordar a imagem partilhada pelo Vox nas redes sociais, para celebrar o Dia da Hispanidade, na qual recorreu a uma imagem da dinastia filipina, quando Portugal foi anexado por Espanha.

Depois de, na quarta-feira, ter afirmado que tinha pedido um esclarecimento ao partido espanhol, o líder do Chega adiantou que o seu homólogo do Vox, Santiago Abascal, lhe transmitiu que a imagem partilhada “corresponde a um facto histórico” do século XVII – Portugal foi anexado por Espanha entre 1580 e 1640 – que quer transmitir uma “ideia de unidade”, preservando o “respeito máximo pela soberania, história e cultura portuguesa”.