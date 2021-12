Vouzela é a primeira ‘Biosphere Destination’ portuguesa

O Município de Vouzela foi o primeiro do país a receber o selo turístico internacional ‘Biosphere Destination’, na área da sustentabilidade, pelo Instituto de Turismo Responsável (ITR).

“Vouzela é o primeiro concelho do país a obter a certificação ‘Biosphere Destination’, um selo internacional que posiciona o território enquanto destino turístico sustentável e que reflete os esforços da autarquia para cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas com o objetivo de construir um destino de qualidade para locais e turistas”, enalteceu o presidente da Câmara.

Rui Ladeira disse que o momento de entrega do selo internacional de certificação Biosphere Destination, pelo Instituto de Turismo Responsável (ITR), foi um momento de “enorme importância para o concelho”.

Um processo que teve início em 27 de julho de 2020, quando o município “subscreveu a carta de Compromisso Sustentável”, lembrou o presidente, naquele que “foi o ponto de partida para uma longa trajetória, intensa, complexa e de muito trabalho”.

Um percurso que “incluiu o diagnóstico feito ao território, a definição do plano de ação, muitas ações de sensibilização e capacitação ‘online’ e presenciais, e a realização da auditoria que trouxe [o município] à cerimónia” da entrega do selo, destacou o autarca.

Rui Ladeira sublinhou as “várias as etapas alcançadas e os desafios ultrapassados, num percurso de grande esforço e empenho institucional, mas acima de tudo pessoal, das equipas da Biosphere e da Câmara” municipal.

“Isto permite que o território seja diferenciado na região e no país. Tem um caderno de obrigações, mas também um reconhecimento internacional de que no concelho de Vouzela é cumprido um plano de sustentabilidade e isso é diferenciador para os turistas e para quem nos visita”, destacou o autarca à agência Lusa.

Este “trabalho colaborativo” tem vindo a ser desenvolvido com os que “no território são decisivos para o sucesso da sustentabilidade do concelho” e que passam pelos “produtores locais, alojamento, restauração, empresas de animação, artesãos, escolas, juntas de freguesia, IPSS e associações”.

“Um trabalho de articulação fundamental para dar estrutura e continuidade ao plano de sustentabilidade turística que definimos para Vouzela”, defendeu Rui Ladeira.

A cerimónia de entrega do selo contou com a presença do presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, que elogiou Vouzela por estar a “acompanhar as tendências mundiais de turismo” e numa altura em que “mais de metade dos novos viajantes preferem destinos sustentáveis”.

“Num inquérito recente a nível mundial, 51% dos turistas responderam que trocariam o seu destino habitual por um mais sustentável e 70% disseram pretender reservar alojamento ecológico. É uma alteração profunda nas escolhas e é isso que Vouzela está a assumir com esta certificação: está a olhar para o futuro”, apontou Pedro Machado.

