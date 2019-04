Vote pela sustentabilidade na indústria da moda

Foi a 30 de Agosto que noticiámos a recente integração do programa de parcerias globais do Banco Mundial – Connect4Climate – na Aliança das Nações Unidas para a Moda Sustentável .

O objectivo? Promover e impulsionar soluções ecológicas, com baixos índices de carbono, amigas do ambiente e ainda alinhadas com o respeito pelos direitos humanos.

Todos sabemos que as artes têm o poder de abanar as nossas emoções, o nosso espírito criativo e impulsionar a mudança. O X-Ray Fashion surge exatamente dessa conjugação sublime. Começou por ser a ideia vencedora da competição global de ideias para produção de um vídeo de realidade virtual – Uniting4Climate -, implementada sob a alçada de uma iniciativa deste programa – Film4Climate -, e da autoria do grupo de media Dinamarquês – MANND -, e transformou-se, meses depois, numa experiência de realidade virtual produzida pelo Connect4Climate – em conjunto com a empresa Produções Vulcan , do filantropo Paul G. Allen, e a Alcantara . A direção desta obra é assinada pelo conceituado fotógrafo de moda, Francesco Carrozzini.

Nesta experiência o poder de imersão da Realidade Virtual é aplicado ao surgimento de questões cruciais como os custos ambientais e humanos da “moda rápida” – fast fashion -, num olhar em primeiro plano para o desperdício e a exploração de mão-de-obra que sustenta uma indústria global maciça: com elevados custos para a nossa Casa-Mãe.

O aumento da consciencialização e a promoção de soluções positivas e ação climática – tanto no que diz respeito a consumidores como no que consente a empresas – alinham-se perfeitamente com a missão do Connect4Climate de disseminar conhecimento sobre o clima e promover a atuação a nível global.

O X-Ray Fashion tem atravessado o globo com o objetivo de impactar o maior número possível de pessoas e é com muita satisfação que anunciámos que esta instalação de Realidade Virtual acaba de ser indicada para os prémios Webby em duas categorias distintas: “Melhor Design de Interação” e “VR: Interativo, Jogo ou Tempo Real”.

Por este motivo, e se também concorda que a moda deve ser uma indústria mais sustentável, vote no X-Ray Fashion e espalhe a palavra.

Para isso basta clicar:

Aqui: http://bit.ly/2FLmUpF

E aqui: http://bit.ly/2Vho9U8

Participe também na discussão através do hashtag #Fashion4Climate e partilhe connosco as suas soluções!

Toda a ajuda é essencial no cumprimento da missão a que nos propusemos: travar as alterações climáticas! De que é que está à espera para se juntar a nós?