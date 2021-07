Voragem política: o aproveitamento 

O ministro Eduardo Cabrita anda em maré de azar. Aí, humildemente, penso que é mais ou menos consensual.

Mas a voragem da oposição em redor da actuação de Cabrita, também não é contida e, tal como com Fernando Medina, ultrapassa a mera política que visa as eleições e o sensacionalismo.

Carlos Moedas não tem deixado passar estas actualidades com a sua abutragem profética que, diz, tem a certeza o vai levar à presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Não sem uns tantos dislates sobre a profecia, ele aproveita uma nesgazinha para ter palco contra a sua oposição.

Mas com tiros nos pés. Foi com Monica Bellucchi, é disparatadamente com o caso Medina, em que mostra que sendo eleito enfrentará desconhecimento do que é a actividade da Câmara Municipal de Lisboa e a sua orgânica.

Medina é o principal responsável político pelo caso. Mas não é omnipresente ao ponto de poder acompanhar em cada acto, cada decisão dos milhares de funcionários na Câmara.

Mesmo que tal fosse possível, não me parece seja uma prática que Carlos Moedas queira imprimir se for eleito. Desde logo porque é um social-democrata e é nada católico não dar responsabilidade e autonomia a cada funcionário no seu desempenho.

Eduardo Cabrita vem numa maré de azar, mas também não advém totalmente da sua muita incapacidade ministrarial.

Também não é omnipresente e não podia deixar de ir como passageiro numa viatura. Ao que sei foi um acidente. Se quisermos perorar muito sobre isto, não chegavamos mais que a questões discutíveis, sim, mas o ministro, tal como cada um de nós, não queria ter um acidente, mesmo que de trânsito. Sobretudo com o desfecho mais trágico: a morte do trabalhador que andava na manutenção da berma da autoestrada.

Fosse rigorosamente o mesmo acidente com outro qualquer actor – mesmo sem a mediatização que este tem (e não tem porque não a ter), ninguém se atirava a qualquer ocupante da viatura desta maneira.

Era previsível que se tornasse na maior e mais execrável morbidez, ainda que inicialmente não se lhe desse a dimensão que agora tem, porque a oposição ao governo entretanto se lembrou que tinha ali um filão para escalpelizar no âmbito político, com este e com o caso Medina, para manter inqualificáveis aproveitamentos políticos.

Os casos Medina e Cabrita, mesmo que houvesse responsabilidade política a 99% nunca deveriam ser aproveitados por um partido político moralista que Rui Rio lidera, também ele muito moral.

Claro que “Chicão” – o líder do CDS, que há dias autorizou num magazine de televisão que o chamassem assim, não conta para este filme porque aproveita para brincar a encher pneus.

E por outro lado todo entusiasmado, com ar solene a esbracejar numa tentativa de mostrar que anda ali a trabalhar, para ser notado. Chega a raiar o discurso e actitude que é mais prática dos partidos de esquerda, que tanto abomina.

Mário Adão Magalhães

2021/07/03

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico).