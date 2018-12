Voos para o Porto a partir de Brest e Luton

O Porto vai passar a ter três ligações aéreas semanais para Londres, através da transportadora Wizz Air, e mais duas para a cidade francesa de Brest pela Ryanair.

No caso da Wizz Air, companhia aérea húngara que tem vindo a assumir claramente a aposta no Porto, a revelação foi feita pelo Aeroporto Francisco de Sá Carneiro, que avança o dia 2 de julho de 2019 para o início da nova ligação ao aeroporto de Luton, em Londres, três vezes por semana – terça-feira, quinta-feira e sábado – sendo que os bilhetes já estão à venda no site da companhia.

Por sua vez, a Ryanair anunciou também Brest, no noroeste de França, como o novo destino de dois voos com origem no Porto já a partir de abril, à terça-feira e ao sábado.

Esta nova rota vem somar-se às seis novas ligações que a transportadora irlandesa anunciou em outubro para começar a operar a partir do Porto no próximo verão – Sevilha, Alicante, Brive, Cagliari, Marraquexe e Veneza (Treviso) – e também já com bilhetes disponíveis para venda no site da empresa.

No total, a Ryanair passará a operar 59 rotas a partir do Porto.