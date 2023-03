Voos Luxair com atrasos de várias horas devido a problema informático

Uma avaria informática tornou difícil a vida dos passageiros que este sábado voaram com a companhia aérea Luxair de e para o Luxemburgo.

Segundo um comunicado da companhia, uma falha informática no equipamento físico registada desde sábado de manhã, tem tido “um impacto significativo nas partidas dos voos da Luxair”.

Desde o meio-dia de sábado que nenhum voo Luxair saiu à hora prevista, registando-se igualmente atrasos em muitas chegadas.

Alguns voos sofreram atrasos superiores a três horas. Apesar de a Luxair mencionar uma avaria ocorrida este sábado de manhã, já no final do dia de sexta-feira o aeroporto do Luxemburgo registava atrasos e anulações que a Luxair não menciona no comunicado.

A companhia aérea luxemburguesa anuncia que as suas equipas informáticas “estão a trabalhar para resolver o problema o mais rapidamente possível, mas de momento não é possível prever quando é que a situação voltará à normalidade”.