Voos entre Holanda e Reino Unido continuam suspensos

O governo holandês prolongou esta quinta-feira até 1 de abril a proibição dos voos com o Reino Unido, a África do Sul e a maior parte da América do Sul, tentando evitar a propagação de novas variantes do coronavírus.

Numa carta enviada ao parlamento o executivo precisa que prolonga por mais quatro semanas a proibição de tráfego aéreo com o Reino Unido, África do Sul, República Dominicana, Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela.

A medida é tomada por recomendação da equipa de gestão da pandemia que aconselha o executivo em funções desde há um ano sobre as medidas a tomar para combater a pandemia, neste caso, a possível importação de variantes do coronavírus que circulam naquelas regiões e que são mais contagiosas.

O governo dos Países Baixos também prolongou até 15 de março o confinamento e o recolher obrigatório entre as 21h00 e as 04h30, embora tenha permitido a reabertura desde quarta-feira de algumas lojas, como cabeleireiros e centros de massagens.

As lojas que tinham encerrado em meados de dezembro podem agora reabrir e receber clientes com hora marcada.

Por outro lado, aumenta a pressão sobre o executivo para permitir a abertura de esplanadas.