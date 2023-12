Voos diretos entre Açores e Montreal chegam mais cedo

A Azores Airlines vai antecipar em dois meses a operação aérea direta entre Ponta Delgada e Montreal (Canadá), que arrancará no dia 04 de abril, segundo anunciou esta quarta-feira o Grupo SATA.

“A Azores Airlines antecipará o início da operação direta entre Montreal e Ponta Delgada para o dia 04 de abril de 2024, dois meses antes do inicialmente previsto, com a oferta de uma ligação semanal, à quinta-feira”, refere a nota enviada à agência Lusa.

A ligação semanal direta entre os Açores e Montreal ocorrerá à quinta-feira entre 04 de abril e 30 de maio, sendo depois incrementada com a oferta de mais três ligações por semana.

Entre junho e setembro a companhia aérea vai operar quatro ligações semanais, à segunda-feira, à terça-feira, à quinta-feira e ao sábado.

A empresa indicou que ao antecipar a data de início desta operação procurou “não só melhorar o serviço prestado às comunidades açorianas residentes no Canadá, mas também corresponder à procura” de turistas.

“Adicionalmente, esta operação representa uma conquista importante para a Azores Airlines, que passou a poder contar com uma faixa horária noturna no Aeroporto Internacional de Montreal, algo que queríamos alcançar há algum tempo e que já havia sido identificado como sendo da preferência dos nossos passageiros”, acrescentou.

Segundo a CEO (diretora executiva) do Grupo SATA, Teresa Gonçalves, “a antecipação do início da operação vem, assim, dar resposta aos passageiros que estão a utilizar, de forma crescente e consistente, as ligações da Azores Airlines para chegar aos Açores e a outros destinos europeus para os quais a companhia aérea voa”.

A operação entre Montreal e Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, ocorre em faixa horária noturna, “sendo mais confortável para os passageiros e aumentando o potencial de conectividade à chegada aos Açores, através de voos de ligação na SATA Air Açores, que chegam às restantes ilhas do Arquipélago, bem como a outros destinos da Europa operados pela Azores Airlines”.

Os voos partem de Ponta Delgada às 18:15 (locais) e chegam a Montreal às 20:10 (locais).

No sentido inverso, a partida de Montreal será às 21:30 (locais) e a chegada a Ponta Delgada será às 06:30 (locais) do dia seguinte.

Em época alta, a Azores Airlines passa a ter 15 ligações semanais entre Portugal (ilhas de São Miguel e da Terceira, Porto e Funchal) e o Canadá (Toronto e Montreal).

A Azores Airlines faz o transporte aéreo regular de e para o arquipélago dos Açores.

A companhia faz parte da SATA Holding, que integra também a SATA Air Açores, fundada em 1941 e que assegura as ligações entre as ilhas açorianas, e a SATA Aeródromos, que gere quatro dos cinco aeroportos dos Açores.

O Grupo SATA opera “uma rede regular de destinos entre os Açores e a América do Norte, a Europa e os arquipélagos dos Açores, Madeira e Cabo Verde”.