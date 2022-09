Voos cancelados em Londres por respeito a Isabel II

Alguns voos desta tarde, no aeroporto de Heathrow, foram cancelados para “garantir silêncio” durante a procissão do caixão da rainha Isabel II.

Em comunicado, o aeroporto no oeste de Londres explicou que, “em respeito” com o período de luto, fará as “alterações apropriadas” na operação. As medidas incluíram o cancelamento dos voos entre as 13h50 horas e as 15h40 horas desta quarta-feira para “garantir silêncio no centro de Londres enquanto a procissão cerimonial se movia do Palácio de Buckingham para Westminster Hall”.

“Os passageiros serão notificados diretamente pelas suas companhias aéreas sobre quaisquer alterações nos voos. Antecipamos mais mudanças na operação de Heathrow na segunda-feira, 19 de setembro, quando o funeral da Sua Majestade ocorrer, e comunicar-lhas-emos com mais detalhes nos próximos dias. Pedimos desculpas pela interrupção que estas mudanças causam, pois trabalhamos para limitar o impacto nos próximos eventos”, lê-se na mesma nota.

A Autoridade de Aviação Civil também impôs uma restrição ao espaço aéreo no centro de Londres, que proíbe aeronaves – incluindo drones – de voarem abaixo de 762 metros entre 9 e 19 de setembro. A British Airways cancelou 16 voos de curta distância – que deverão afetar mais de duas mil pessoas – devido à restrição do espaço aéreo. Além disso, a companhia aérea escocesa Loganair avisou que não irá operar voos durante o funeral.

