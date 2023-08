Voo Porto-Basileia teve de aterrar de emergência em Nantes

Um avião da EasyJet declarou emergência após ter partido do Porto sexta-feira de manhã com destino a Basileia, na Suíça. A aeronave viu-se obrigada a divergir e aterrar em Nantes, e entretanto já chegou ao destino original.

A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias, e até ao momento ainda não foi possível saber o motivo que levou o avião a divergir para Nantes.

Segundo o site da EasyJet, o avião partiu do aeroporto Sá Carneiro, no Porto, às 7h11 da manhã e deveria aterrar em Basileia às 10h25 horas, 9h25 horas de Portugal continental.

No decorrer do voo EJU7731, o AirbusA320-200, com capacidade para transportar 168 pessoas, declarou emergência e divergiu para o aeroporto de Nantes, em França, onde aterrou em segurança, segundo o mesmo jornal.

Segundo sites especializados em aviação, o avião emitiu um aviso de emergência genérica, código 7700, que pede aterragem imediata e pista livre.

No site da EasyJet é possível ver que o avião retomou viagem pelas 10h24 locais, hora em que estava previsto chegar a Basileia, tendo finalmente chegado ao destino original cerca de uma hora depois do previsto, por volta das 11h25 locais, 10h25 em Portugal continental.