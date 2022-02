Voo Lisboa-Bruxelas termina com portugueses a apanharem táxi no Luxemburgo

Uma viagem de Lisboa para Bruxelas no passado domingo deixou muitos passageiros no destino errado e sem alternativa. Uma forte tempestade obrigou a aterragem no Luxemburgo, sem que a Ryanair garantisse transporte até à capital belga.

Uma passageira relatou à estação RTL Bélgica o episódio de um voo da Ryanair, com destino a Bruxelas Charleroi, que acabou por ter fim no Luxemburgo devido ao mau tempo. A tempestade Franklin, que assolava a cidade belga, impediu o piloto de aterrar de maneira segura e obrigou a abortar a aterragem na Bélgica.

“Havia muita turbulência, havia passageiros que choravam, outros gritavam, outros vomitavam”, relatou Alícia, uma das passageiras. “Durante todo esse tempo, estávamos sozinhos: partilhávamos os sacos para o vomitado, porque o pessoal da cabine nunca os vimos”.

No Luxemburgo, a aterragem foi feita com segurança, mas a companhia aérea não assegurou a chegada a Bruxelas. “Entramos para o autocarro [depois de sair do avião] e surpresa. Leva-nos apenas ao aeroporto e não a Charleroi. Quando chegamos ao aeroporto dizem-nos que temos de ser nós a procurar forma de ir para casa”.

Alícia teve então de apanhar um táxi, juntamente com outros passageiros, que desde Findel até Nivelles custou 490 euros. Muitos passageiros optaram por esperar pelo primeiro comboio, às 5h30 da manhã (hora local), para fugir ao alto preço do táxi.

A passageira assegurou, contudo, que iria apresentar queixa. “Numa primeira fase, eu e outras senhoras vamos tentar ser reembolsadas e depois vamos apresentar queixa contra a Ryanair. Vamos à associação de defesa dos consumidores Tests-Achats, isso é certo”.