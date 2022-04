Voo Lille-Faro é ponta do icebergue da relação entre Portugal e Hauts-de-France

A Temporada Cruzada França-Portugal está a dinamizar as relações entre Hauts-de-France, no norte gaulês, e Portugal, com Joana Vasconcelos a instalar a partir de maio uma obra na estação Lille Flandres e um fórum sobre o mar em Boulogne-sur-Mer.

“Estamos a aproveitar este momento da Temporada Cruzada para ir mais longe, para promovermos também a geminação de cidades, como Boulogne-sur-Mer, que procura uma cidade em Portugal para cooperar”, disse Bruno Cavaco (na foto acima), presidente do Comité France Portugal Hauts-de-France, em declarações à Lusa.

A instalação de uma “Valquíria” gigante de Joana Vasconcelos integra a programação do festival Lille3000, que este ano está subordinada ao tema utopia e é um dos momentos altos da Temporada Cruzada entre os dois países nesta região francesa. Este é um cartão-de-visita que Bruno Cavaco considera que vai continuar a mostrar tudo que Portugal tem para oferecer.

“Queremos mostrar tudo de Portugal. O fado, as associações tradicionais, mas também outras coisas e Joana Vasconcelos, que é uma artista portuguesa e muito conhecida, entra no quadro de uma manifestação cultural que vai acontecer até outubro em toda a região”, indicou, explicando que pela estação de comboios Lille Flandres passam milhões de pessoas anualmente, muitas em trânsito entre a França, a Bélgica e a caminho dos Países Baixos.

Bruno Cavaco é também o cônsul honorário de Portugal em Lille e indica que há cada vez mais franceses sem origens portuguesas que se interessam por Portugal, com uma nova pastelaria com fabrico de pastéis de nata que “está a correr muito bem” e um novo restaurante português na cidade a abrir já este verão.

“Há cada vez mais franceses interessados em Portugal, que viajam até lá. Vamos agora ter uma rota direta de Lille até Faro e as pessoas estão felizes. Há muitas pessoas que compram casa lá e há um verdadeiro interesse aqui na região por Portugal”, sublinhou.

Para o verão, o Comité France Portugal Hauts-de-France está a preparar um encontro em Boulogne-sur-Mer, maior porto piscatório em França, para falar sobre a inovação tecnológica relacionada com o mar com parceiros franceses e portugueses.

Ainda em Boulogne-sur-Mer haverá uma exposição sobre o pintor Veloso Salgado, que se instalou alguns anos no norte de França. Os seus quadros vão encontrar-se mais de um século depois com obras de alguns dos seus amigos da época como Virginie Demont-Breton, Adrien Demont ou Fernand Stiévenart.

Também em Arras, uma das cidades mais importantes da região, haverá ecos da Temporada Cruzada com uma exposição dedicada a Louis Lantoine, cônsul de Portugal em Arras entre 1922 e 1960, que ajudou a manter viva a memória dos soldados portugueses mortos na Primeira Guerra Mundial.

