Voo Faro-Belfast voltou para trás e aterrou de emergência

Um avião da Ryanair que partiu de Faro domingo de manhã, com destino a Belfast, teve de regressar ao aeroporto algarvio e aterrar de emergência, devido a problemas na aeronave, revela o Jornal de Notícias.

O aparelho, que partiu de Faro às 7.50 horas com cerca de 190 pessoas a bordo, enfrentou problemas que obrigaram à declaração da “emergência total da aeronave” e à ativação do protocolo de resposta a acidentes graves no aeroporto, mas acabou por aterrar em segurança.

“Às 8.14, foi dado o alerta amarelo, que significa que são colocados meios de socorro em prontidão. Mas, dois minutos depois, às 8.16, foi dado o alerta vermelho, pelo que foram enviados meios para o aeroporto”, explicou à publicação o comandante regional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Vítor Vaz Pinto.

A aeronave da companhia aérea irlandesa só se fez à pista depois de ter circulado sobre Faro, para gastar combustível, outra medida de segurança adotada em casos de emergência. “O fim do alerta aconteceu às 9h35”, concluiu o comandante, detalhando que o alerta motivou a mobilização de dezenas de meios de socorro.