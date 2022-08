Voo do Luxemburgo para o Porto ficou em terra

Na passada noite, um avião com viagem prevista ao Porto ficou na pista. 180 passageiros ficaram em terra por uma avaria da aeronave.

Um voo da EasyJet deixou vários passageiros em terra esta quinta-feira. O Contacto adianta que os passageiros estavam à porta do avião quando foram direcionados de volta à porta de embarque.

Nas duas horas seguintes, poucas notícias foram dadas acerca do voo que deveria ter partido às 21h25. Muitos passageiros tinham programas marcados que acabaram por não se realizar ou onde não compareceram.

A companhia aérea esclarece que o reembolso do alojamento apenas pode ser garantido a quem viva a mais de 60 kms do aeroporto. Apenas quem mora perto de Huldange, no norte do Grão-Ducado, é que mora a esta distância do aeroporto.

À hora prevista de chegada ao Porto, a pista já estaria fechada, tendo a viagem de ser adiada para o dia seguinte. O voo acabou por ser remarcado para esta sexta-feira, às 15h00.