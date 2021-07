Voo de Pichardo garante melhor marca mundial do ano

O português Pedro Pichardo conseguiu a melhor marca mundial do ano no triplo salto, com um salto de 17,92 metros, com que venceu em Székesfehérvár, na Hungria.

A menos de um mês da prova nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, Pichardo aproximou-se da sua segunda melhor marca de sempre, o recorde nacional de 17,95, ao dominar o Memorial István Gyulai.

Travou durante os vários ensaios um duelo com o burquinês Hughes Fabrice Zango, que no seu melhor saltou para 17,82, estabelecendo o segundo melhor registo em 2021.

O português, de resto, já tinha a melhor marca do ano, então fixada nos 17,69, antes desta competição, conseguida em Madrid em 19 de junho, prosseguindo em boa forma para Tóquio.

Também presente na prova esteve Nelson Évora, mas o ex-campeão olímpico não conseguiu fazer qualquer salto válido.

O Memorial István Gyulai serviu para outras boas marcas, como o segundo melhor registo do ano nos 100 metros, do sul-africano Akani Simbine, a correr a distância em 9,84 segundos, e o bielorrusso Maksim Nedasekau igualou a melhor marca mundial do ano no salto em altura, os 2,37 metros conseguidos primeiro pelo russo Ilya Ivanyuk.

Portugal vai estar representado por 92 atletas, em 17 modalidades, nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que vão ser disputados entre 23 de julho e 8 de agosto.

#portugalpositivo