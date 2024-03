Voo da TAP desviado porque grávida entrou em trabalho de parto

O caso aconteceu no domingo, dia 25 de fevereiro. Larissa Batista, de 31 anos, grávida de 34 semanas, viajava com o marido e as duas filhas quando começou a chamar a tripulação.

Segundo o jornal brasileiro “O Povo”, a passageira foi inicialmente deitada e recebeu oxigénio. Cerca de meia hora depois, a tripulação começou a procurar médicos entre os passageiros. Embora houvesse quatro profissionais de saúde, nenhuma era ginecologista ou obstetra. Ainda assim, constataram que Larissa já estaria com três centímetros de dilatação.

A tripulação decidiu então desviar o voo para Las Palmas, onde aterrou uma hora e meia depois. Larissa foi retirada da aeronave para receber os cuidados médicos necessários.

Depois da aterragem em Las Palmas, o avião seguiu viagem para Fortaleza, mas ainda encontrou um segundo contratempo. “Vamos pousar em Natal, a meteorologia não permite que aterremos em Fortaleza”, anunciou a tripulação.