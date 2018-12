Volvo XC60 D3 Momentum: menos pode não ser um defeito

Há automóveis premium que “perdem a graça” quando adotam uma versão mais comedida, e que em muitas marcas significa uma versão “despida” de equipamentos essenciais e de extras que tornariam tudo mais interessante.

A versão Momentum do Volvo XC60 não é de todo uma versão exuberante, mas cumpre na perfeição o compromisso entre o preço de custo, o equipamento, e o conforto a bordo. Temos tudo o que precisamos e mais alguma coisa, com um design que se mantém tão atraente e elegante como o das versões mais “luxuosas”.

Na frente temos uma grelha aberta e escura, para-choques musculados e óticas rasgadas, o capô é longo e mergulhante. Nas laterais temos uma linha de cintura curvilínea que apesar de elevada deixa espaço para vidros de tamanho generoso que proporcionam maior entrada de claridade e harmonia ao interior, as portas tem um aspeto robusto que ajudam a vincar a personalidade premium do Volvo XC60. Na traseira temos um óculo traseiro generoso, um spoiler traseiro, para-choques musculado com proteções plásticas que albergam duas saídas de escape. Os farolins traseiros têm vincada a linguagem de design da marca sueca.

Passando ao interior, não é por nos sentarmos numa versão de entrada de gama que a qualidade não se mantém. A qualidade de montagem e os materiais são de excelência e dificilmente se irão ouvir ruídos parasitas. No interior o conforto está garantido, tanto ao nível da habitabilidade em que viajamos à vontade nos lugares dianteiros e traseiros, como ao nível dos acessos que não serão difíceis, nem para os indivíduos de estatura mais alta, nem para as pessoas de idade mais avançada. A cereja no topo do bolo é a ergonomia dos assentos que proporcionam um conforto digno de uma marca premium como a Volvo. O espaço para a bagageira é de 505 Litros que se estendem aos 1432 Litros através do rebatimento dos assentos traseiros.

No equipamento do interior contamos com ar-condicionado automático de dupla-zona com saídas para os lugares traseiros, Painel de instrumentos digital, Banco de passageiro com regulação em altura elétrica, Apoio lombar elétrico de duas vias, Apoio de braços traseiro com porta-copos, Inserções decorativas Iron Ore, Volante desportivo em couro (opcional), Alavanca das mudanças em couro, Espelho retrovisor interior anti-encandeamento manual, tejadilho panorâmico (opção), sistema de som premium Harmann Kardon, Volvo On Call e sistema de navegação e multimédia em ecrã de 9,5 polegadas, modo “Eco”, iluminação ambiente no interior, entre outros.

No lugar do condutor é fácil sentir-se seguro e em conexão com o Volvo XC60 que tem uma condução confortável e envolvente. Os comandos são ergonómicos, a visibilidade é ótima, tanto para estacionar, como na condução do dia a dia.

A direção é comunicativa e não é excessivamente pesada, a caixa manual de 6 velocidades tem uma utilização agradável e a manobrabilidade é uma constante, apesar de ser um SUV com dimensões mais generosas, circular na cidade ou estacionar em sítios apertados não é de todo uma tarefa complicada.

O comportamento em estrada é agradável, as suspensões afinadas em prol do conforto fazem com que o adornar da carroçaria seja mais notável face a outros modelos do segmento, o comportamento não é por isso o mais desportivo, o que não quer dizer que a condução não seja agradável, mesmo quando pretendemos “dar fogo à peça”.

Ainda no campo da segurança, temos sensores de chuva e luminosidade, sistema de ajuda ao arranque em subida, encostos de cabeça anti-chicotada, travagem autónoma de emergência, aviso de transposição involuntária de faixa, entre outros.

