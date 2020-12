Volvo CX40 plug-in hybrid: 260 cavalos ecológicos

O Volvo XC40 é um automóvel que agrada quando passa, quando está parado, quando está a estacionar, quando está a fazer marcha-atrás.

Resumidamente, o Volvo XC40 é um automóvel com um design consensual muito feliz. Oferece requinte e modernidade, sem esquecer o aspeto robusto digno do verdadeiro premium que é.

O nível de equipamento Inscription é o nível de equipamento mais elevado, por isso, é este que demonstra todo o know how da Volvo no que toca ao luxo e à qualidade.

No exterior, este nível oferece jantes de 19 polegadas com 2 tons envolvidas em pneus 235/50, barras de tejadilho longitudinais cromadas, saídas de escape cromadas, proteções metálica da carroçaria na dianteira e traseira, óticas e farolins Full-LED, faróis de nevoeiro, vidros traseiros escurecidos, grelha cromada e um elemento exclusivo deste nível… A assinatura “Inscription” no pilar “C”.

No interior, continua com um design feliz, um inquestionável requinte com implementação de materiais com muita qualidade e uma montagem verdadeiramente exemplar. O nível de equipamento Inscription, que como já explicámos é o “Creme de la Creme”, a Volvo ainda acrescenta a madeira o metal e o couro, materiais que permitem não só a contemplação visual, como também despertam o nosso olfato e tato.

Basta entrarmos no Volvo XC40 Inscription para cheirarmos a pele, sentirmos a madeira e contemplarmos o metal, a junção destes materiais oferece harmonia e robustez ao interior, não há imitações, tudo é o que é. Este investimento na qualidade por parte da marca sueca verifica-se ao fechar e abrir as portas e mesmo durante a circulação com uma insonorização exemplar e também na ausência de ruídos parasitas.

A habitabilidade está garantida a bordo do Volvo XC40, pois todos os passageiros conseguem viajar comodamente nos lugares dianteiros e traseiros, com espaço suficiente para ombros, pernas e cabeça. A acessibilidade é agradável, porém, as portas traseiras podiam ter uma abertura mais generosa.

Todos os lugares abundam em conforto, pois os bancos proporcionam muito apoio lateral, lombar e também apoio para as pernas. Os encostos de cabeça anti-chicotada são bastante confortáveis, mas também proporcionam maior segurança e visibilidade para o condutor. Falando em visibilidade, os passageiros que podem não se sentir tão satisfeitos são as crianças cuja sua visibilidade é fortemente prejudicada pelo design, uma vez que a linha de cintura elevada sobe até ao pilar “C” de forma acentuada na porta traseira.

Ainda na temática do espaço, o Volvo XC40 também oferece muitos locais para armazenamento de objetos, as bolsas das portas dianteiras e traseiras são generosas, assim como o apoio de braço central ou a bagageira que tem uns bons 460 Litros que se estendem aos 1336 Litros com o rebatimento dos assentos traseiros.

Este nível de equipamento Inscription oferece ar-condicionado automático de dupla zona com saídas para os lugares traseiros, sensores de chuva e luminosidade, travão elétrico de estacionamento, auto-hold, 2 entradas USB, entrada Aux e entrada de 12 Volts, portão traseiro elétrico, encostos de cabeça anti-chicotada, painel de instrumentos digital, sistema de navegação e multimédia Volvo Sensus implementado num ecrã de 9 polegadas, iluminação ambiente, Volvo On Call, entre outros.

O sistema de navegação e multimédia dos Volvo oferece muita facilidade de utilização, boa imagem, rapidez e funcionalidades que nunca mais acaba! Por isso, achamos este sistema de navegação e multimédia um dos melhores do mercado. Para além do Apple CarPlay e do Android Auto, este sistema fornece aplicações como TuneIn, Spotify, Wikipédia, gravador de áudio, entre outros. É através deste sistema de navegação e multimédia que também controlamos a maioria das funcionalidades, o ar-condicionado e os 4 modos de condução, mas também os sistemas de segurança, as configurações de entrada e saída do veículo, painel de instrumentos e estado do automóvel.

Nos dias que correm abundam alternativas no mercado com painéis de instrumentos digitais, alguns são “mais do mesmo”, outros acrescentam valor aos interiores e mesmo à condução, é o caso do painel de instrumentos de 12,3 polegadas do Volvo XC40. Tal como acontece no sistema de navegação e multimédia, este ecrã também prima pela boa imagem e pela apresentação clara das informações. O painel de instrumentos permite-nos adequar vários temas ao nosso gosto, mais desportivos ou mais consensuais e faculta informações de viagens, estado do veículo, multimédia, sistemas de segurança e ainda a navegação 3D.

Em todo o interior há harmonia, ou não estaríamos a falar da Volvo que tem sido perita em conceber alguns dos interiores mais interessantes do mercado. Nestas versões híbridas Plug-In a Volvo eleva o requinte a um nível superior com um punho da caixa de velocidades que é na realidade um cristal Orrefors Sweden retroiluminado, que demonstra o saber-fazer e orgulho sueco.

O lugar do condutor é um verdadeiro “posto de controlo”, não que tenhamos botões a mais, antes pelo contrário, mas porque conseguimos controlar tudo. Não nos referimos apenas aos controlos do automóvel, mas também ao ambiente em redor, uma vez que a visibilidade para a dianteira é exemplar, assim como a visibilidade para as laterais. A posição de condução é elevada e os pilares A e B são finos, o mesmo não podemos dizer do Pilar “C” largo que prejudica ligeiramente a visibilidade para a traseira, algo a que os SUV já nos habituaram, devido também a um óculo traseiro sempre mais reduzido. O volante tem uma pega ergonómica, os bancos são envolventes e os comandos estão todos acessíveis, o que nos ajuda a estarmos ainda mais “no controlo”.

O que também podemos controlar são os modos de condução e o facto desta motorização ser híbrida plug-in permite-nos configurar ainda mais o comportamento do nosso Volvo XC40, mas também o comportamento do sistema híbrido. À distância de um clique temos acesso a um menu que nos apresenta os vários modos de condução, comecemos pelo modo Hybrid que é ideal para a utilização quotidiana. Sem quaisquer preocupações, este modo gere a locomoção consoante as necessidades e a condução, podemos assim locomover-nos de forma elétrica, térmica ou hibrida, sem que tenhamos de efetuar quaisquer ações. O modo Individual permite-nos ajustar as nossas preferências ao nível da condução e comportamento do automóvel e o modo Power como o próprio nome indica é o modo em que o Volvo XC40 se torna mais rápido ao entregar tudo o que o motor térmico e elétrico têm para dar, melhorando ainda a resposta ao pedal do acelerador e tornando a direção mais comunicativa. O modo “Pure” vai privilegiar a condução no modo elétrico e assim fazer-nos poupar algum combustível, reduzindo drasticamente os nossos custos de utilização. Por último, o modo Off-Road pode ser ativado a velocidades baixas e ajusta o controlo de tração para uma menor perda em caminhos mais acidentados, onde será mais fácil realizar subidas ou descidas.

Para além dos modos já mencionados, o Volvo XC40 tem ainda duas funções relacionadas com o sistema híbrido. A função “Hold” serve para preservar o estado de carga da bateria durante a circulação, esta funcionalidade permitir-nos-á circular no modo totalmente elétrico nas cidades onde sejam implementadas restrições à circulação a automóveis térmicos, garante a nossa mobilidade futura em “cidades verdes”. O modo “Charge” vai não só salvaguardar a carga da bateria durante a circulação, como também vai utilizar o motor térmico para recarregar as bateria de tração, neste caso, conseguimos ganhar autonomia elétrica durante a condução com as travagens e desacelerações, mas também com o motor térmico a gerar energia para recarregar a bateria de tração. Neste modo, o consumo de combustível sobe de forma abrupta, pois o objetivo de um híbrido plug-in é ser recarregado na rede elétrica.

MAIS CARROS EM CAR ZOOM