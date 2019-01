Voluntários portugueses no Panamá para preparar Jornada da Juventude

Já estão no Panamá os voluntários portugueses que vão trabalhar na preparação da próxima Jornada Mundial da Juventude, que decorre de 22 a 27 de janeiro, naquele país latino-americano. Todos os seis portugueses que partiram ontem, já fizeram a experiência das Jornadas Mundiais e assumem agora a missão de assegurar que tudo esteja a postos para acolher os jovens de todo o mundo que se preparam para viajar para o Panamá.

Em entrevista à Agência ECCLESIA o cardeal-patriarca de Lisboa tinha já confirmado a candidatura de Lisboa para receber o evento no verão de 2022, resta esperar pelo anúncio do Papa na missa de encerramento das Jornadas no Panamá.

E os jovens concentram também a atenção de D. António Marto. Os próximos dois anos serão, para a Diocese de Leiria-Fátima, um desafio pastoral dedicado aos “Jovens, Fé e Vocação”. D. António Marto começa já hoje, um itinerário que vai percorrer as nove vigararias para se encontrar com os jovens. Pelas 21h30, no salão da Quinta da Matinha D. António Marto inicia este percurso com os jovens da sua diocese.