Voluntários portugueses criam interface para facilitar testes covid

Um grupo de jovens voluntários portugueses criou a TestConnect em menos de um ano. Totalmente operacional desde o início de 2021, em www.tesconnect.pt, a interface pretende facilitar a vida de empresas e instituições na realização de testes regulares ao novo coronavírus.

No passado dia 03 de janeiro, a TestConnect abriu o leque de registos da sua plataforma a empresas. Essa inscrição permite, em três passos – efetuados em www.testconnect.pt –, que os responsáveis dessas organizações acionem um plano de testagem à covid-19 aos seus colaboradores.

Este procedimento, realizado online, já estava disponível para IPSS e outras instituições com utentes a seu cargo, desde 23 de novembro. Este dia oficializou o lançamento da interface da TestConnect, permitindo que os seus utilizadores começassem a usufruir dos benefícios da plataforma.

E que vantagens são estas? Rita Matos, voluntária e mentora do projeto resume-as em três pontos. “Primeiramente, o decisor da empresa, lar ou IPSS, ao efetuar a sua inscrição terá um acompanhamento personalizado pelo laboratório afeto à sua área geográfica para delinear um plano de testes ajustado às suas necessidades; em segundo lugar, a plataforma, através dos seus parceiros, permite que os testes tenham um preço mais competitivo para as instituições registadas; e, por fim, a TestConnect é uma forma de agilizar a testagem frequente, com um “passo-a-passo” simples e cómodo, e simultaneamente, de consciencializar que este procedimento, realizado preventivamente (antes de surgirem os casos sintomáticos), pode travar cadeias de transmissão de SARS-CoV-2”, explica.

Para além de Rita Matos, outros voluntários fazem parte deste projeto pro bono, num grupo constituído por especialistas de várias áreas, que incluem a programação informática, a saúde, o design, o marketing e a comunicação. Há um denominador comum nesta heterogeneidade: a crença de que a testagem preventiva e regular é a melhor forma de controlar os surtos pandémicos por SARS-CoV-2.

Hoje, a TestConnect, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, está pronta para servir a população, mas até à sua operacionalidade foi necessário o trabalho de equipa de alguns meses, que contou, para além do esforço destes voluntários, com várias empresas e laboratórios que demonstraram interesse em colaborar.

O projeto TestConnect nasceu no movimento tech4covid19 – https://tech4covid19.org/ –, em Março de 2020, depois de um trabalho de investigação realizado por um grupo de profissionais (principalmente da área da Saúde) – sobre os instrumentos existentes para diagnóstico da covid-19 e a sua aplicabilidade para uma testagem sistemática e alargada.

A plataforma propriamente dita – www.testconnect.pt –, desenvolvida em tempo recorde (de maio a novembro de 2020) pelos voluntários da equipa de engenheiros de software e de profissionais de user experience, surgiu como a solução mais lógica de garantir uma resposta rápida e eficaz aos pedidos de informação e de realização dos testes que foram surgindo à medida que o projeto avançava.

Emanuel Marques, o voluntário que coordena a equipa de desenvolvimento TestConnect explica qual a intenção por trás da plataforma: «Pretendíamos desenvolver uma “ferramenta”, que facilitasse o registo das empresas e dos laboratórios. Da ideia inicial ao resultado atual, evoluímos para um interface mais completo que permite uma resposta rápida e ajustada a pedidos de plano e acompanhamento na testagem preventiva à covid-19, que de imediato ficam visíveis para os laboratórios».

