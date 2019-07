Voluntários permitem férias a pais de filhos com deficiência

O Santuário de Fátima iniciou esta semana a 13ª edição do projeto férias para pais que têm filhos com deficiência, que este ano tem por tema “Vem para o meio” e vai decorrer, em cinco turnos, até 30 de agosto.

Vitória Garrido, mãe de um filho que participa na iniciativa, valorizou o acolhimento, “desde o carinho” ao “apoio das pessoas”, num “sítio que tem condições para se estar com uma criança” com necessidades especiais, como acontece no Centro de Espiritualidade Francisco e Jacinta Marto, da Congregação dos Silenciosos Operários da Cruz, que concretiza esta iniciativa.

“As pessoas que lidam com eles nasceram para isto. É carinho como se eles fossem deles, brincam como se eles fossem deles. Quando vim fiquei surpreendida como é que há pessoas voluntárias tão desprendidas de tudo para se dedicar a estas crianças, que para nós são sempre crianças”, disse a mãe de Silvia Maria Garrida que, aos 40 anos de idade, não ouve, não vê, não fala, entre outros problemas de saúde.

A primeira semana da 13.ª edição de férias para pais que têm filhos com deficiência conta com 20 jovens adultos com necessidades especiais e 11 pais.

“É no sítio onde tem condições para a gente estar com uma criança deficiente, desde o carinho, do apoio das pessoas, tudo”, salienta em declarações à Agência ECCLESIA, adiantando que, agora, a filha “já chega e está em casa”, “pelo toque conhece tudo, conhece as pessoas e sabe onde está”.

Vitória Garrido participa pela quarta vez nestas férias e afirma que “era muito difícil” separar-se da filha e, por isso, aproveita a oportunidade dada pelo Santuário de Fátima para continuar por perto de Sílvia Maria e nas “folgas” conviver com os outros pais.