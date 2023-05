Voluntários de Vidago homenageiam luso-americano John Guedes

No passado sábado (20 de maio), a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidago, corporação que assinala presentemente 55 anos de existência, e que desenvolve a sua atividade em várias freguesias, a sul do concelho de Chaves, distrito de Vila Real, homenagearam o emigrante benemérito luso-americano John Guedes.

Empresário de sucesso há mais de 40 anos em Bridgeport, a cidade mais populosa do estado americano do Connecticut, onde gere uma firma de arquitetura especializada em projetos de construção de escritórios comerciais, multiresidenciais e médicos, o arquiteto luso-americano natural da freguesia flaviense de Vilas Boas, tem mantido um constate apego à região trasmontana.

Ao longo dos últimos anos, o espírito generoso de John Guedes tem dado um contributo fundamental para a prossecução da missão humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidago. Em 2007 doou um monitor de sinais vitais, no ano seguinte ofereceu uma Ambulância de Socorro devidamente equipada, no valor de 60.000.00 euros; em 2017 concedeu à corporação um donativo para equipar todo o Corpo de Bombeiros com farda número 2 e ainda este ano possibilitou a aquisição de uma viatura de comando e duas destinadas a transporte de doentes não urgentes.

Em reconhecimento do valioso apoio emigrante benemérito luso-americano, a corporação transmontana e a Liga dos Bombeiros Portugueses distinguiram no Dia do Bombeiro e no decurso da sessão solene de apresentação do Livro “55 Anos dos Bombeiros de Vidago”, John Guedes com o Crachá de Ouro. Uma

das mais importantes distinções honoríficas instituídas pela Liga dos Bombeiros Portugueses, que tem por finalidade galardoar a prática de atos e/ou serviços relevantes de inquestionável contributo para a dignificação da Causa dos Bombeiros.