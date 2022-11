“Voltas”, um single que nos faz recordar aqueles que perdemos

“Voltas” é o novo single de Sara Monteiro, jovem artista que se inspirou em perdas familiares para abordar os “pilares fundamentais da vida”.

Este tema é produzido e editado pela Panela Rec e tem na composição da música e letra Ariel, Gonçalo Malafaia, Sara Monteiro, Daniel Gonçalves e Dullia.

Sara Monteiro nasceu em Matosinhos e tem atualmente 18 anos. Foi em 2014, com apenas dez anos, que se inscreveu no programa televisivo “The Voice Kids” na RTP1, que teve como mentora a cantora Daniela Mercury. Foi no “The Voice” que Sara percebeu que era música que queria fazer para o resto da sua vida. Em 2015, voltou a participar noutro programa, os “Pequenos Gigantes”, da TVI. Poucos anos depois, em 2019, Sara participou no programa “La Banda”. Depois de todas estas experiências, e em plena pandemia, começou a compor em casa as suas primeiras canções.

Este ano já lançou o seu primeiro single, “Escolhas”.