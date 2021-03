Voltarei a ver Lisboa,

voltarei a sentar-me com Pessoa

a beber um café n’A Brasileira?

Voltarei a falar com a livreira

da velha Bertrand

voltarei a descer o Chiado amanhã?

Voltarei a ouvir o fado

ao descer a Rua do Carmo,

voltarei a falar com a florista do Rossio

e a ver aquele alegre corropio

dos lisboetas e dos turistas da rua Augusta,

voltarei a subir no elevador de Santa Justa?

Voltarei a passear em incauto passo

pelas arcadas do Terreiro do Paço

de onde Lisboa de braços abertos

abraça o Tejo e o mundo, ontem tão pertos.

Voltarei a percorrer as tuas calçadas, passeios, miradouros

esplanadas, avenidas e a Rua dos Mouros?

Voltarei a circundar o Marquês, a percorrer a Liberdade,

voltarei a saber o que significa matar a saudade?

Chamam-me diáspora

mas eu não estou disperso

para mim Portugal é um poema

e Lisboa o seu mais belo verso.

Lisboa-saudade, cidade branca

cidade aberta, cidade franca

aldeia-cidade, cidade-mundo, cidade-tudo.

Quero voltar a andar pelas ruas e vielas

da cidade que ainda tem jeitos de aldeia,

quero voltar a conversar com as velhas

sentadas à porta de generosidade cheia.

Quero voltar a ouvir os pregões nos mercados

as vendedeiras a elogiar os carapaus e os chicharros

os cauteleiros, os engraxadores a pigarrear dos cigarros

os táxis, os elétricos e até os arrumadores de carros.

Quero sentir os cheiros das churrasqueiras e dos tascos

das sardinhas a assar nas varandas e nos terraços

quero voltar a andar funiculares acima, escadinhas abaixo

quero subir ao Castelo, ir até à Graça em contrabaixo.

Quero voltar aos Restauradores, Alfama, Mouraria, ao Martim Moniz

à Estrela, à Lapa, Belém, ao Restelo, Alcântara, ao que me faz feliz

à 24 de Julho, ao Bairro Alto, ao Príncipe Real, ao Rato

Alvalade, Benfica, Marvila, Lumiar, aos Olivais, ao Beato

quero poder perambular de Algés ao Parque das Nações

Lisboa, quero ouvir os teus fados e as tuas canções

as tuas crianças a brincar nos parques

quero voltar a abraçar-te

até onde a minha vista abarque.

Traga-me um café, uma água e uma nata

a quarentena não ata nem desata e quase me mata

vou do quarto à cozinha e trago tudo num tabuleiro

jogo pão aos patos de plástico no chuveiro

passeio pela marquise, desvio pelo salão

ser português é isto, desenrascar-se com improvisação.

Voltarei a ver Lisboa?

Sim, voltarei a ver Lisboa!

José Luís Correia

JLC22032020

(Foto: Wiki Creative Commons)

(poema escrito após o repto na sua página de Facebook privada da Maria do Rosário Pedreira, da Editora Leya, aos poetas portugueses, no momento em que começou o confinamento devido à pandemia da Covid-19 em Portugal, no Luxemburgo e um pouco por toda a Europa, em março de 2020)