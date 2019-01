Volta ao mundo em cruzeiro

O departamento de imprensa da companhia de navegação MSC deu a conhecer ainda nos finais do ano passado acerca da data do início das reservas para a viagem de volta ao mundo de 2021. A partir de agora, todos os interessados em viagens longas, cheias de conforto e animação, poderão escolher através da internet as suas acomodações no MSC Poesia.

Este navio irá partir de Génova em Itália nos princípios do ano de 2021. A rota desta viagem com a duração de 118 noites, diferencia-se um pouco das rotas dos dois anos anteriores. A MSC decidiu concentrar-se um pouco mais na descoberta de vários portos e localidades japonesas. Mas tanto nos anos 2019, 2020 como em 2021, os passageiros poderão descobrir cidades, culturas e paisagens de Papua, Austrália, China, Jordânia, Itália, Estados Unidos e muitos outros países.

Significa que em 2021, o navio MSC Poesia irá passar pelos cinco continentes, trinta e três países e cinquenta e três destinos. Durante a viagem, existe a possibilidade do passageiro frequentar o ginásio, o spa, o beach club, vários bares, vários restaurantes à la carte, buffets, discotecas e muito mais. O navio dispõe ainda de um casino, sala de jogos, clubes para crianças e para jovens, cabeleireiro, lojas, uma sala de teatro para representações, circo e musicais.

A viagem de volta ao mundo em 2020 custa a partir de 12.499 Euros por pessoa e em 2021 é a partir de 12.999 Euros. Pois o passageiro tem a possibilidade de optar pela cabine interior, cabine com janela, cabine com varanda ou suite.

É bastante habitual que este tipo de viagens inclua 15 excursões e pensão completa. Desta maneira, os passageiros podem desfrutar de uma animação, tranquilidade e saborear especialidades gastronómicas de todo o mundo.