Volt: o Estado tem que ouvir mais os cidadãos

O Volt considera que o Estado tem graves lacunas na resposta às necessidades mais prementes das comunidades e propõe inquéritos de satisfação para dar voz aos portugueses da diáspora. A declaração é de Duarte Costa, cabeça de lista do Volt Portugal pelo círculo da Europa, que falava ao BOM DIA no contexto de dois debates com os partidos portugueses candidatos às eleições legislativas de 30 de janeiro.

“É muito importante que o Estado desenvolva um serviço de qualidade, e a melhor forma de o fazer é manter-se em contacto com os portugueses. O serviço dos consulados é muito mau e os serviços digitais públicos continuam com problemas”, reiterou o candidato.

Durante a sua intervenção, Duarte Costa defendeu a importância da criação de um Ministério da Digitalização, medida “baseada nos pilares do Volt em toda a Europa”. Com este tópico, o número um do partido na corrida ao círculo da emigração na Europa pretende “tornar o Estado mais inteligente” e oferecer aos cidadãos “melhor acesso e transparência àquilo que o Estado faz”.

Duarte Costa afirma ainda que este Ministério é essencial para encorajar o domínio digital: “Em Portugal este processo tem que andar mais depressa, já que as tendências nesse sentido ainda não são suficientes”.

Desafiado a eleger as principais medidas do programa do Volt Portugal para a diáspora, Duarte Costa destacou o fomento do crescimento económico – criando condições financeiras que retenham os portugueses no país e de forma a atrair os emigrantes que queiram regressar -, atrair especialistas da diáspora, dar mais voz à emigração no Parlamento e negociar com o próximo Governo tarifas mais acessíveis para os portugueses na TAP.

O BOM DIA colocou a todos os participantes as mesmas questões, às quais o cabeça de lista do Volt respondeu assim:

– Voto eletrónico: sim

– Recenseamento automático: sim

– Mais candidatos pelos círculos da emigração: sim

– Ensino de português gratuito: sim

– Nacionalização da TAP: não respondeu

Para o primeiro debate aceitaram o convite do BOM DIA Livre, Bloco de Esquerda, Nós, Cidadãos!, Ergue-te, Aliança, ADN e CDU. O segundo debate juntou PSD, PS, PAN, Iniciativa Liberal, Volt Portugal, CDS-PP e MAS. Os partidos MPT, PCTP/MRPP, RIR, PTP e Chega não responderam ao convite.

Veja aqui o debate entre PSD, PS, PAN, Iniciativa Liberal, Volt Portugal, CDS-PP e MAS: