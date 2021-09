Voleibol: seleção vence belgas em encontro equilibrado

A seleção portuguesa de voleibol obteve esta sexta-feira um difícil, mas merecido, triunfo por 3-2 frente à Bélgica, no grupo A do Europeu2021, a decorrer em Cracóvia, na Polónia.

Portugal, que na ronda inaugural perdeu com a bicampeã mundial Polónia (3-1), deu uma boa resposta no seu segundo jogo na competição e venceu a Bélgica pelos parciais de 25-23, 25-22, 20-25, 18-25 e 15-13, numa partida equilibrada e decidida nos pormenores.

A seleção lusa, que entrou autoritária no jogo e esteve a vencer por 2-0, com uma exibição globalmente positiva de todos os seus jogadores, demonstrou, no entanto, alguma ansiedade no terceiro ‘set’ e permitiu a recuperação belga.

Com dois pontos de bloco no início do primeiro parcial, no serviço de André Lopes, que esteve irrepreensível em todas as ações de jogo, a seleção portuguesa mostrou uma postura autoritária que surpreendeu a Bélgica.

Com Miguel Tavares a variar a distribuição, servindo o capitão Alexandre Ferreira, Hugo Gaspar e André Lopes, Portugal abriu uma vantagem de cinco pontos aos 15-10, que a Bélgica anulou aos 21-20, passando para a frente com um parcial de 4-0.

Três pontos consecutivos, um dos quais através de um serviço direto de Miguel Tavares Rodrigues, inverteram o marcador favorável à seleção portuguesa, aos 23-21, e que lhe permitiu fechar aos 25-23, com um ataque de Alexandre Ferreira.

O segundo ‘set’, em que sobressaiu a postura defensiva do líbero Ivo Casas, foi liderado no início pela Bélgica, que abriu para uma vantagem de quatro pontos, aos 9-5, mas uma boa resposta de Portugal, com quatro pontos seguidos, anulou a diferença (9-9).

Seguiram-se igualdades consecutivas, sempre com a seleção lusa a anular a vantagem de um ponto da Bélgica, até à igualdade a 21-21, altura em que, com dois erros e dois pontos de ataque, Portugal fechou o parcial aos 25-22, aumentando a vantagem para 2-0.

A ansiedade apoderou-se da equipa lusa no terceiro ‘set’, em que os níveis de concentração diminuíram, e disso tirou partido a Bélgica, melhor defensivamente, para abrir uma vantagem média de quatro pontos, que chegou a cinco aos 18-13, que geriu e permitiu fechar aos 25-20.

Moralizada pelo resultado, apesar do bom início de Portugal no quarto parcial, que liderou até aos 12-11, a seleção belga impôs o seu jogo, tirando partido de algum desacerto luso, que se refletiu no aumentar da diferença de pontos no marcador.

Bem defensivamente, perante uma seleção portuguesa a demonstrar dificuldade em fechar os pontos, a Bélgica abriu para uma vantagem de cinco, aos 20-15, e apesar da reação lusa, que diminuiu para 20-17, fechou o ‘set’ aos 25-18, com um parcial de 5-1.

Com tudo em aberto para a ‘negra’, em que a Bélgica esteve a vencer por três pontos, aos 6-3 e 7-4, a seleção portuguesa, atuando em crescendo, anulou a diferença, aos 7-7, e depois de igualdades aos 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 e 13-13, fechou o jogo aos 15-13.

O capitão Alexandre Ferreira, com 21 pontos, foi o jogador em destaque no capítulo da concretização, na seleção portuguesa, enquanto que na belga esse papel pertenceu a Sam Deroo, com 23, tendo sido o melhor pontuador do jogo.

Portugal, que volta a competir no domingo, frente à Ucrânia, pelas 17:30 locais (16:30 em Lisboa), somou dois pontos preciosos na luta pela passagem aos oitavos de final, ao alcance dos quatro primeiros classificados de cada grupo.

