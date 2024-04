Voleibol: seleção feminina sub-20 está no europeu pela primeira vez

A seleção portuguesa feminina de sub-20 de voleibol apurou-se pela primeira vez para um Europeu da categoria, ao vencer por 3-2 os Países Baixos, em Barcelos, no fecho do Grupo E da segunda fase de qualificação.

Portugal venceu pelos parciais de 21-25, 25-22, 22-25, 25-21 e 17-15, no Pavilhão Desportivo Colégio La Salle, em Barcelos, e terminou o grupo na primeira posição, que lhe valeu o apuramento direto, à frente dos Países Baixos, Hungria e Noruega.

Na decisão na ‘negra’, a seleção portuguesa esteve a perder por 7-4, conseguiu recuperar e passar para a frente aos 10-9 e já depois das neerlandeses voltarem à liderança, aos 12-11, chamou a si o triunfo no ‘set’ e no jogo aos 17-15.

Inês Costa, com 21 pontos, Maria Coelho, com 15, e Joana Garcez, com 13, foram as principais pontuadoras da seleção lusa. Nos Países Baixos, Yike Jelsma, com 28 pontos, foi a jogadora em destaque no capitulo da finalização.

No encontro que antecedeu a decisão do primeiro lugar do grupo, entre Portugal e Países Baixos, a Hungria venceu a Noruega por 3-0, com os parciais de 25-18, 25-17 e 25-14, e terminou na terceira posição.

A fase final do Campeonato da Europa de sub-20 feminino está agendada para decorrer entre 05 e 17 de agosto de 2024, na Bulgária e na Irlanda.

Apuram-se para o Campeonato da Europa 16 seleções: os dois organizadores (Bulgária e Irlanda), mais os vencedores dos cinco torneios da 1.ª ronda e os vencedores e os quatro segundos melhores classificados da 2.ª ronda.