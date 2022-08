Voleibol: Portugal lidera grupo depois de bater Luxemburgo

A seleção portuguesa de voleibol venceu no Luxemburgo por 3-0 e assumiu provisoriamente a liderança do Grupo D da qualificação para o Europeu, à frente de Montenegro, que defronta a Islândia no domingo.

Com Alexandre Ferreira a destacar-se no comando das operações ofensivas, com 13 ataques e 18 pontos somados, Portugal precisou apenas de 72 minutos para derrotar os luxemburgueses com os parciais de 25-17, 25-16 e 25-20 em encontro da quarta jornada do apuramento.

Portugal, que já tinha derrotado o mesmo adversário, na quarta-feira, pelo mesmo resultado, somou, assim, a terceira vitória em quatro encontros da qualificação e recebe, na quarta-feira, os montenegrinos, em Santo Tirso, numa partida que será decisiva para as contas do grupo.

No primeiro ‘set’, após um início equilibrado, Portugal alcançou uma vantagem de três pontos (8-5), que viria, no entanto, a desperdiçar, permitindo ao Luxemburgo recuperar e passar para a frente do marcador (12-10), antes de disparar para um final ‘arrasador’ de 8-1 para fechar em 25-17.

O Luxemburgo voltou a conseguir equilibrar o marcador no início do segundo ‘set’, onde Portugal só conseguir estar à frente, pela primeira vez, nos 9-8, antes de alcançar um parcial de 13-4 na reta final, para ‘descolar’ definitivamente de 12-12 para os 25-16 finais.

Já o último ‘set’, apesar de ter sido aquele em que o Luxemburgo conseguiu a sua melhor pontuação, foi também o único onde a equipa orientada por João José nunca esteve em desvantagem, superiorizando-se sem dificuldades desde o 2-1 até ao 25-20 final.

Com este resultado, Portugal está na liderança do grupo D, com 10 pontos, com Montenegro em segundo com oito, mas menos um jogo, enquanto o Luxemburgo tem três e a Islândia zero (menos um jogo).

Na quarta-feira, Portugal recebe Montenegro em Santo Tirso, num encontro que será decisivo, uma vez que o apuramento para o Europeu de 2023 está reservado para os vencedores dos sete grupos e os cinco melhores segundos classificados.