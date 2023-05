Vodafone Portugal recruta quase uma centena de jovens

A Vodafone Portugal está à procura de 90 candidatos para funções remuneradas nos seus três programas de recrutamento jovem, que preveem a realização de estágios de curta e média duração e a integração na Empresa.

O programa Vodafone Youth Discover Graduates seleciona finalistas de mestrado e recém-mestres de elevado potencial para os quadros da Vodafone Portugal, preparando-os para serem os próximos líderes através da experiência em funções distintas na organização.

Existem ainda dois programas de estágios: o Vodafone Youth Internships, para estudantes de licenciatura e de mestrado, com a duração máxima de um ano; e os estágios de verão Vodafone Youth Summer Internships, entre junho e setembro, com duração máxima de três meses.

O recrutamento abrange áreas como Big Data & Analytics; IT – Software Engineering; Network (com projetos de 5G e Cibersecurity); IoT; TV; ou Digitais – como UX, UI ou Social Media.

As candidaturas são feitas no site da Vodafone, com submissão do CV em inglês. As candidaturas ao Vodafone Youth Discover Graduates e ao Vodafone Youth Internships decorrem ao longo do ano, e de 1 de abril a 31 de maio para o Vodafone Youth Summer Internships.

Os candidatos cujo perfil e experiência correspondam ao pretendido realizarão um assessment online. Além de entrevistas com os Recursos Humanos e com o responsável da área, o processo de seleção inclui o recurso a tecnologia de inteligência artificial.

Os selecionados terão a oportunidade de trabalhar de forma flexível e híbrida (dois dias no escritório e três dias remotamente), em ambiente ágil numa empresa que, sendo parte de um grupo multinacional, tem forte identidade local.

O Youth Discover Graduates já integrou mais de 350 jovens na Vodafone Portugal. Em 2022, cerca de metade dos candidatos recrutados para os três programas integraram áreas de cariz fortemente tecnológico na Vodafone Portugal.

Os interessados poderão recorrer à página de questões frequentes (FAQs) para esclarecerem as suas dúvidas.