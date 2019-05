Vodafone Portugal e Espanha pioneiras no 5G

A Vodafone Portugal e a Vodafone Espanha realizaram a primeira ligação 5G mundial em ‘roaming’ em mobilidade, num percurso entre Tui (Espanha) e Valença (Portugal), sendo que Corunha e Vigo serão cidades com esta tecnologia até ao verão.

A ligação em quinta geração móvel (5G), tendo como parceiro tecnológico a Ericsson, foi realizada durante uma viagem de cerca de sete quilómetros entre Tui e Valença do Minho, em que dois jogadores profissionais de videojogos, entre os quais o português Ricardo ‘Fox’ Pacheco, esteve a jogar na rede móvel da Vodafone sem qualquer interrupção da conexão durante o percurso.

No evento, a Vodafone Portugal mostrou aos jornalistas o primeiro telemóvel 5G, da Qualcomm, que integrou o teste realizado.

O grupo Vodafone já tinha anunciado que iria ter 50 cidades europeias com 5G até final do ano, das quais seis espanholas: Madrid, Barcelona, Saragoça, Sevilha, Pamplona e Bilbau.

Entretanto, foram anunciadas mais duas na Galiza: Vigo e Corunha.

Em Espanha, o grupo Vodafone vai ter estas cidades com 5G até ao verão.

“Dentro de pouco tempo, Vigo e Corunha serão cidades 5G”, afirmou António Coimbra, em Tui.

Relativamente a Portugal, a subsidiária portuguesa ainda não indicou as cidades, uma vez que não há calendário, nem modelo de atribuição da licença.

“É um momento que consideramos histórico”, afirmou o presidente executivo da Vodafone Espanha, António Coimbra, em Tui, aquando da conexão 5G em ‘roaming’ em mobilidade, ligação garantida por oito antenas da Ericsson, com metade das antenas em Portugal e outras tantas em território espanhol.

Manifestando-se “muito orgulhoso” em fazer esta ligação, a primeira a nível mundial, entre Portugal e Espanha, António Coimbra sublinhou que as “telecomunicações são motor de mudança” e que a nova tecnologia vai “permitir o desenvolvimento e melhorar a vida das cidades”.

Por sua vez, o presidente da Vodafone Portugal, Mário Vaz, começou por dizer que tinha lido que os escritores portugueses Fernando Pessoa e Luís Vaz de Camões terão tido “ascendência galega”, pelo que o local de realização do evento, na Galiza, não poderia ter sido o melhor.

“A cooperação entre Portugal e a Galiza” é um “bom exemplo”, quer em termos culturais como económicos, acrescentou.

“Cooperação é a nova palavra de ordem na nova revolução digital”, disse, apontando a longa parceria que a Vodafone de Portugal tem com a Ericsson.

Salientou ainda a importância de parcerias com as universidades e empresas no desenvolvimento da tecnologia.