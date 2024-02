Vodafone abre portas aos talentos para a era digital

A Vodafone Portugal está à procura de novos talentos que vão ajudar a Empresa na transformação tecnológica e digital do país nos próximos anos.

As cerca de 90 posições em aberto nos programas de recrutamento Vodafone Early Careers de 2024, já em curso, distribuem-se por áreas como Technology, Data Analytics ou Digital. Neste caso, funções ligadas, por exemplo, ao desenvolvimento de redes de nova geração como o 5G, inteligência artificial, Internet das Coisas, cibersegurança, automação ou big data e marketing digital.

Há ainda vagas ligadas a funções de Marketing and Commercial (como gestão de contas, vendas, produtos e serviços) e Corporate (financeiro, recursos humanos e legal, entre outros), posições fundamentais para o desenvolvimento da Empresa.

As candidaturas para estágios de seis meses a um ano e para o programa de Graduates (dirigidos, respetivamente, a estudantes de licenciatura ou mestrado; e a finalistas de mestrado) estão abertas durante todo o ano. Já os estágios de verão (com duração de um a três meses) abrem vagas a 1 de abril. Todos os estagiários terão direito a bolsa, enquanto os participantes no programa Graduates integrarão os quadros da Empresa.

Os selecionados nos programas Vodafone Early Careers terão a oportunidade de contactar com um ambiente multinacional, agile, colaborativo, com exposição a várias funções e culturas e a um ecossistema inovador, bem como acesso a uma base alargada de conteúdos de formação diferenciados e especializados, além da flexibilidade dada pelo modelo híbrido de trabalho: dois dias por semana no escritório e três a partir de casa.

As candidaturas aos programas Vodafone Early Careers podem ser feitas através deste site, onde se encontram também todas as informações sobre cada uma das modalidades dos programas.