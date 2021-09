Voando sobre um ninho de cucos

Vem, meu amigo

meu amigo cuco

vamos por aqui

olha para o plano:

seguimos por trás do pavilhão 11

contornamos os arbustos e as pitas

e dali, ao pé da sala 26,

já poderemos avistar as miúdas da Afonso III

a saltarem ao elástico e à macaca

nas suas saias curtas.

Vem, vamos apanhar paus de gelados

para construir barcos e jangadas miniatura

vamos mascar quatro, cinco e seis pastilhas gorila ao mesmo tempo

para completar a coleção de cromos dos pioneiros da aviação

vamos encher os nossos bolsos e mochilas com tampas azuis

das esferográficas bic cristal para construir naves espaciais

vamos usar o tubo em plástico transparente da caneta como zarabatana

e desencadearmos batalhas implacáveis

com bolinhas de papel com os marrões da frente.

Vamos trocar revistas da Mónica e do Patinhas

e autocolantes da Panini, já tens o Jordão e o Bento?

vamos ganhar berlindes em jogos esforçados com os putos dos Gorjões

vamos rebentar sem piedade os piões dos rufias das Gambelas

vem jogar comigo à bola sob as amendoeiras do Montenegro

e no intervalo dos golos feitos em balizas com dois paus

vamos falar com as raparigas que tomam banho no tanque do Cabrita

e nós sem conseguirmos disfarçar o quão maravilhados e embaraçados

ficamos com o que nos cresce sem darmos por isso nos calções.

Vem, vamos saltar regatos em Vale das Almas

ver os aviões a descolar na Arábia enquanto chupamos alfarrobas

vamos subir aos pinheiros e desbravar arbustos na mata do Pontal

com a velha catana roubada que o teu pai trouxe de Moçambique

e a espingarda de pressão de ar

vamos faltar às aulas para ir à praia de Faro

vamos mergulhar da velha ponte na ria

beber sumóis e devorar tostas mistas gigantes

no Forte e no Bardagina.

A geografia do velho Cerdeira serve para quê

se não nos ensinar o nome dos ventos que devemos enfrentar

nos nossos drakares de piratas vikings,

a filosofia do Saint-Aubyn e do stôr Café

explicam a sair da caverna de Platão

mas não desta cidade amodorrada

e esquecida e parada no tempo ?

Nas aulas da Idalécia e do Gonzaga

falamos das odes do Camões

mas não do ódio dos homens

nem dos nossos medos e ignorâncias

do nosso acne, do nosso corpo e desta juventude

com a qual podemos tudo e não sabemos fazer nada

o professor de matemática não nos sabe dizer

para que servem as equações e as fracções

se quisermos comprar croissants na Gardy

ir à sessão da tarde no cinema ver o último Indiana Jones

comprar um casaco Chevignon

numa loja chique da rua de Santo António à Pontinha…

Como lhes explicar que rimos de tudo isso

e sobretudo do ar afetado com que os adultos

já demasiado velhos e alheados da sua própria mocidade

se sentam e conversam nas esplanadas

do Aliança, do Versalhes e do Seu Café

enquanto debicam café e imperiais

a divagar sobre o complot de Camarate

ou do que pode fazer o rapaz de Boliqueime para safar o país.

Vem, meu amigo, vamos almoçar no jardim da alameda

ver os pavões a abrirem os seus enxovais coloridos

como nós as nossas prosas adolescentes

vamos sentar-nos na relva cortada de fresco

e acalmar as nossas poluções borbulhentas

ao som tranquilo e sereno da cascata e do chafariz

vamos deixar as águas apaziguar as nossas emoções

exacerbadas pela pubescência que nos atapetou

o rosto e o corpo da noite para o dia

vamos ensaiar sestas sob as copas frondosas

dos castanheiros, dos chorões e das palmeiras

banhados por todas estas cores dos aloendros

esqueçamos que temos teste de Química amanhã

enquanto mordemos tâmaras caídas

como se fossem uma sobremesa requintada

depois do nosso almoço de sandes de fiambre

ou de tulicreme e do nosso compal.

Vamos contar anedotas

e rir das histórias da nossa turma

na última excursão à cascata da ribeira da Asseca

vamos falar do sentido da vida, da razão da existência,

acreditas em Deus? sou agnóstico ! o que é isso ?

já leste Pessoa, Poe, Rimbaud?

Vamos ouvir Paião, Sérgio Godinho, ler Gedeão e Régio

pintas o cabelo, és punk? anarco-quê?

o que significa essa pulseira ?

põe aí a tocar Sex Pistols, Cure, Marillion

queres trocar esta cassete dos Heróis do Mar por uma dos Xutos?

sintoniza aí no radio de pilhas o Oceana Pacífico na RFM

enquanto falamos de poesia, da tua, da minha

dos canhões da paixão e das raparigas parvas

que não respondem às nossas cartas

nem aos nossos pedidos de namoro

dos nossos amores impossíveis, dos nossos projectos

de quando formos grandes

do futuro, mas que futuro? do nosso futuro

quem sabe um dia em terras prometidas

longíquas e com nomes que rimam com leite e mel

como Moselle ou Amstel,

quem sabe?

Vem, meu amigo, pega na tua melhor caneta

e no teu caderno ambar preto que tens dobrado

no bolso traseiro das calças de ganga

e com a caligrafia mais elegante

continuemos a escrever rimas e quadras frouxas e poemas abstrusos

como se tivéssemos doze anos outra vez

e tudo fosse possível, a inocência, a candura,

a graça, o atrevimento, a audácia e a coragem

as aventuras, as primeiras vezes

como se a primeira vez

fosse possível outra e outra vez.

JLC02092021

