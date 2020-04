Vizinho Amigo: movimento solidário ajuda grupos de risco da covid-19

Criado a 24 de março em Portugal, o “Vizinho Amigo” é um projeto sem fins lucrativos de um grupo de jovens, que pretendem ajudar aqueles que estão inseridos em grupos de risco da covid-19, através da compra e entrega de compra de produtos de mercearia e fármacos dentro da sua área de residência.

Em duas semanas, o projeto conta com mais de 5.000 voluntários e parcerias diretas com 15 juntas de freguesia, entre as quais as de Benfica, Tavira ou Alvalade – pretendendo reunir voluntários por todo o país.

O movimento tem gerado uma corrente de união e solidariedade, contando já com inúmeras partilhas nas várias redes sociais. “Decidi abraçar e fazer parte deste projeto, ajudando na minha área de residência. São causas como estas que me fazem acreditar. Vamos cuidar uns dos outros. O futuro é de todos”, sublinha o ator Pedro Barroso, embaixador oficial do “Vizinho Amigo”, que também dá o contributo pessoal na área de residência.

Além de Portugal, o “Vizinho Amigo” está também presente na América do Sul, em países como o Brasil e Chile. Conta ainda com o apoio e parceria da Creative Minds e do Movimento “Cofiq em Casa” (Madeira), entre outras.

Mais informações no Instagram ou no Facebook.