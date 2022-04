Vizela combativo perdeu 4-2 com o Porto

O FC Porto venceu o Vizela 4-2, numa emotiva partida da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em que os ‘dragões’ tiveram de se aplicar para superarem um adversário muito combativo.

Apesar de os ‘azuis e brancos’ terem ‘cavado’ uma vantagem inicial de dois golos, por Evanilson, aos 21 minutos, e Taremi, de grande penalidade, aos 28, os minhotos ainda resgataram a igualdade, por Alex Méndez (36) e Nuno Moreira (49), obrigando o FC Porto a aplicar-se para impor o triunfo com os tentos de Mbemba (57) e de Taremi, que ‘bisou’, aos 87.

Com este triunfo, o FC Porto reforça a liderança do campeonato, somando agora 85 pontos, mais nove do que o Sporting, segundo classificado e que, para travar os festejos do título dos ‘dragões’ já nesta jornada, terá de vencer no domingo o Gil Vicente, enquanto o Vizela, que ainda não tem garantida a manutenção, segue no 14.º lugar, com 32.

O FC Porto, que vinha da primeira derrota sofrida na Liga, na jornada passada, em Braga, entrou determinado em corrigir o desaire e, repetindo o mesmo ‘onze’, entrou mais pressionantes, tentando manietar um Vizela que se mostrava muito compacto, dificultando as movimentações contrárias.

A consistência revelada até então pelos vizelenses acabou traída ao minuto 21, por um erro clamoroso do guarda-redes Pedro Silva, que, numa reposição aparentemente sem perigo, demorou no processo e acabou surpreendido por Evanilson, que lhe ‘roubou’ a bola e, após ganhar ângulo, atirou para o 1-0.

Vendo colapsar a estratégia de anular ofensivamente o adversário, o Vizela descompensou-se e, já depois de ter ficado sem o médio Claudemir, por lesão, sofreu o segundo golo sete minutos depois, em novo erro individual.

Desta feita foi Schettine que atingiu Grujic na área minhota, num lance que, apesar de ter sido inicialmente sancionado como falta ofensiva pelo árbitro Manuel Mota, foi revertido para grande penalidade, após consulta das imagens do VAR, tendo Taremi, aos 28 minutos, concretizado.

Com o conforto do 2-0, o FC Porto abrandou o ritmo, dando algum espaço para os visitantes se atreverem em terrenos adiantados e reduzirem aos 36, com o norte-americano Alex Méndez a assinar um dos momentos da tarde, com um pontapé fortíssimo de fora da área, que reduziu a desvantagem para o 2-1 com que se chegou ao intervalo.

O lance motivou a equipa comandada por Álvaro Pacheco, que regressou para a segunda metade de forma letal e, logo aos 49 minutos, resgatou o empate, também num belo remate de Nuno Moreira, que ainda embateu em Mbemba antes de trair o guardião portista Diogo Costa.

No entanto, os festejos dos vizelenses acabaram por não serem duradouros, pois, sete minutos depois, o FC Porto reassumiu a dianteira do marcador, com Mbemba a redimir-se do desvio involuntário no segundo golo dos minhotos e, na sequência de um canto, rematou para o 3-2.

A reação rápida dos ‘dragões’ teve um peso anímico no Vizela, que já não conseguiu ser tão acutilante nas saídas para o contra-ataque, permitindo aos locais controlarem os acontecimentos e ameaçarem o dilatar da vantagem.

Depois de algumas tentativas de Francisco Conceição, Galeno e Uribe, todos lançados por Sérgio Conceição para a segunda metade, acabou por ser Taremi, já aos 87, a fazer o ‘bis’ e o golo da tranquilidade para os ‘azuis e brancos’, fechando o resultado num 4-2.