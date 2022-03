Vizela aproveita asneira de Taarabt e conquista empate na Luz

Benfica e Vizela empataram a um golo, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio da Luz, marcado pela expulsão do marroquino Taarabt logo aos sete minutos.

Os golos deste encontro surgiram apenas na segunda parte. Cassiano (65 minutos) abriu o marcador para o Vizela no Estádio da Luz e Henrique Araújo (75) fez o empate a um golo.

Com este resultado, o Benfica, terceiro classificado, com 58 pontos, pode voltar a deixar fugir o Sporting na luta pela segunda posição da I Liga. O Vizela, 14.º classificado, com 25 pontos, não vence desde janeiro para o campeonato, mas com o ponto hoje conquistado mantém-se fora da zona de despromoção.

Os primeiros minutos do encontro mostraram que o Vizela vinha à Luz descomplexado e com a baliza de Vlachodimos na mira. Se a missão já não se adivinhava fácil para a equipa de Nélson Veríssimo, apesar do Vizela ocupar apenas a 14.ª posição da tabela, mais complicada ficou ao minuto sete, num lance que condicionou todo o restante encontro: a expulsão de Taarabt.

O marroquino dominou mal uma bola a meio campo e, na tentativa de remediar o erro, entrou de sola perante Sarmiento. Manuel Oliveira começou por dar o cartão amarelo ao ’49’ das ‘águias’, mas o videoárbitro (VAR) depressa corrigiu a decisão, com o árbitro a mostrar o vermelho ao médio e a deixar o Benfica com 10 jogadores com mais de 80 minutos por disputar.

Com o jogo equilibrado, a primeira grande oportunidade de golo surgiu para o Benfica: no flanco direito, Grimaldo cruzou para o primeiro poste e Weigl, num remate de primeira, ficou perto de inaugurar o marcador na Luz.

O Vizela respondeu no lance seguinte, com Sarmiento a obrigar Vlachodimos a voar para uma grande defesa, e aos 42 foi Darwin a levar as mãos à cabeça: na melhor oportunidade da primeira parte, o uruguaio apareceu a cabecear na cara de Pedro Silva, mas o guarda-redes do Vizela, numa defesa por instinto, impediu o golo do melhor marcador do campeonato.

Na derradeira ocasião do primeiro tempo, com o intervalo à porta, Morato ficou também a poucos centímetros do golo. Depois de um canto de Grimaldo e um desvio de Ramos ao primeiro posta, o brasileiro não conseguiu o desfecho desejado e atirou por cima da trave.

O jogo reatou em alta rotação e nos primeiros lances, quer Vizela quer Benfica podiam ter-se colocado em vantagem. Mesmo assim, o sinal mais estava do lado dos minhotos, que tomaram conta do jogo a meio campo e passaram a mandar no Estádio da Luz, perante a impaciência dos adeptos nas bancadas.

O Vizela tanto ameaçou que, sem surpresa, chegou à vantagem ao minuto 65. Em mais uma jogada de combinação pelo miolo da defesa do Benfica, Grimaldo não conseguiu tapar o buraco no lado esquerdo da defesa, Koffi cruzou tenso e Cassiano adiantou-se aos centrais ‘encarnados’ e fuzilou Vlachodimos.

O jogo aqueceu, e muito, nos minutos seguintes: o árbitro expulsou dois elementos do banco do Benfica, Meité teve um remate magnífico à trave e, finalmente, Henrique Araújo fez o empate, aos 75, estreando-se a marcar com a camisola da equipa principal.

O jovem da formação do Seixal, que tinha entrado no minuto antes, estava no local certo para fazer a recarga a um remate de Gonçalo Ramos que o guarda-redes do Vizela foi incapaz de segurar.

Os minutos finais ameaçavam ser de ‘cortar a respiração’, o Benfica deu tudo pela vitória, mesmo com dez empurrou o Vizela para junto da sua baliza, mas os ‘minhotos’ seguraram o precioso empate e festejaram após o apito final.