Viviana Silva integra Conselho da Diáspora Portuguesa

Viviana Silva, presidente da Associação de Pós-Graduados Portugueses na Alemanha e colaboradora do BOM DIA, recebeu esta semana o estatuto de membro do Conselho da Diáspora Portuguesa.

Numa cerimónia que teve lugar no Palácio da Cidadela de Cascais, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente do Conselho da Diáspora Portuguesa, António Calçada, atribuíram a Viviana Silva o cartão de membro daquele organismo, válido até dezembro de 2027.

Recorde que o Conselho da Diáspora Portuguesa tem como foco o fortalecimento das relações entre Portugal e as suas comunidades, e também com todos os portugueses e lusodescendentes que viveram fora do país durante um período mínimo de três anos.

Além de assumir a associação ASPPA, Viviana Silva integra também a emissão quinzenal BOM DIA Alemanha.