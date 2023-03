Vives cá fora? Está mais fácil o acesso ao ensino superior em Portugal

O governo português, na sequência de discussão pública promovida no sentido de rever e atualizar o sistema de acesso ao ensino superior nas suas múltiplas vertentes, decidiu o alargamento do contingente prioritário para candidatos emigrantes, familiares que com eles residam e lusodescendentes para a segunda fase do Concurso Nacional de Acesso.

Deste modo, estes candidatos mantêm a possibilidade de acesso na 1.ª fase (até 7% das vagas iniciais fixadas na 1.ª fase em cada par instituição/ciclo de estudos), ao qual acresce a partir da candidatura para o próximo ano letivo a colocação prioritária também em 3,5% das vagas disponibilizadas na segunda fase do concurso nacional de acesso.

Para candidatos com ensino secundário e provas de ingresso estrangeiras concluídos a apresentação da candidatura à primeira fase do concurso nacional ocorrerá entre 24 e 31 de julho e a candidatura à segunda fase ocorrerá entre 28 de agosto e 5 de setembro.

As condições de candidatura para os candidatos emigrantes, familiares que com eles residam e lusodescendentes encontram-se disponíveis para consulta aqui.